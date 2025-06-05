Μια 62χρονη γυναίκα υπεβλήθη, από λάθος, σε μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο νοσοκομείο, χθες τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η συγκεκριμένη ασθενής δεν έπρεπε να υποβληθεί σε μετάγγιση αίματος και η διαδικασία αφορούσε άλλη νοσηλευόμενη.

Η γυναίκα υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο νοσηλευτής, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, αναζητείται.

