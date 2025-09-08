Aστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές ώρες την περασμένη Πέμπτη (4-9-2025) με τη συνδρομή και Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 10 ατόμων και στη διακρίβωση λειτουργίας παράνομου καζίνο σε κατάστημα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Σημειώνεται ότι η παράνομη επιχείρηση χρησιμοποιούσε μέτρα αντιπαρακαλούθησης όπως τσιλιαδόρους με μπουτόν για διάνοιξη των θυρών και έλεγχο των ατόμων που εισέρχονταν στο καζίνο, καθώς και κάμερες κλειστού κυκλώματος εσωτερικά και εξωτερικά του καταστήματος.

Επισημαίνεται ότι για τη διακρίβωση της λειτουργίας του παράνομου καζίνο, λίγα λεπτά πριν την αστυνομική επιχείρηση, εισήλθε στο παράνομο καζίνο αστυνομικός υποδυόμενος τον πελάτη, όπου διαπίστωσε την ύπαρξη πλήθους πελατών και παιχνιδομηχανών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εντός του κτηρίου είχαν διαμορφώσει ειδικές διαμορφωμένες κρύπτες συνδεδεμένες με παράπλευρες εξόδους, με σκοπό την απόκρυψη των θαμώνων και τη διαφυγή τους σε περίπτωση ελέγχου.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Μετά από έρευνα στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-28- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών μαζί με οθόνες,

-6- ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων(ρουλέτα),

ταμειακή μηχανή,

μπουτόν διάνοιξης πόρτας,

πλήθος μάρκων και αποδείξεων,

-3- κάμερες,

-3- κεντρικές μονάδες υπολογιστών(server).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

