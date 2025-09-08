Συνέρχεται για πρώτη φορά η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 169ης Συνοδικής Περιόδου (1.9.2025 έως 31.8.2026), αύριο Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, υπό την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Μέλη: οι μητροπολίτες Χαλκίδος Χρυσόστομος, Νέας Σμύρνης Συμεών, Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Πατρών Χρυσόστομος, Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Πλάτων, Καστορίας Καλλίνικος, Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, Δράμας Δωρόθεος, Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Σεραπίων, Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίος.

Αρχιγραμματεύς: ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

