Λάρισα: Στον ανακριτή σήμερα ο 52χρονος που ξυλοκόπησε την αστυνομικό γυναίκα του - Τι θα υποστηρίξει Ελλάδα 08:16, 07.08.2023 linkedin

Η αστυνομικός συνεχίζει να νοσηλεύεται με ρήξη σπλήνας και νεφρού και σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι, στα πλευρά και την κοιλιά