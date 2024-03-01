Μια μακάβρια διάσταση από την εποχή του κορωνοϊού έρχεται στην επιφάνεια αυτές τις ημέρες και αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της συχνότερα από δω και στο εξής.

Στο Νέο Κοιμητήριο της Λάρισας καταγράφονται περιπτώσεις στις οποίες ξεκίνησε η προσπάθεια εκταφής νεκρών, που είχαν δηλωθεί ως θύματα Covid-19, όμως σταμάτησαν στο ξεκίνημά τους, καθώς διαπιστώθηκε πως δεν έχει προχωρήσει η αποσύνθεση των σωμάτων.

Το εν λόγω θέμα απασχολεί όχι μόνο τον Δήμο Λαρισαίων, αλλά πολλούς άλλους Δήμους και θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον κορεσμό των κοιμητηρίων, καθώς οι νεκροί που «έφυγαν» από κορωνοϊό θα παραμείνουν για πολύ περισσότερο χρόνο από τον συνήθη εκτιμώμενο.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι το γεγονός πως οι νεκροί βρίσκονται σε πλαστικούς σάκους. Πότε σε έναν, συχνά μέσα και σε δύο σάκους, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες είχαν τοποθετηθεί και σε τριπλό σάκο, όταν μεταφέρθηκαν από το νεκροτομείο. Αυτό, άλλωστε, ήταν μια οδηγία την οποία ακολουθούν νοσοκομεία και χωρίς καμία παρέμβαση από τα γραφεία κηδειών.

Ο δεύτερος λόγος είναι πως ακόμη και τα φέρετρά τους ήταν τυλιγμένα με πλαστικό σάκο. Στη συγκεκριμένη ενέργεια προχωρούσαν τα περισσότερα γραφείων κηδειών, κάτι που προφανώς το έκαναν για μεγαλύτερη ασφάλεια των συγγενών και φίλων, με στόχο τη μη εξάπλωση του ιού. Πόσο μάλλον στα πρώτα χρόνια που καταγραφόταν και μεγάλη άγνοια στον τρόπο διαχείρισης όλης της κατάστασης.

Η εφημερίδα «Ελευθερία» ήρθε σε επικοινωνία τόσο με εργαζόμενους στο τμήμα κοιμητηρίων της Λάρισας όσο και με επαγγελματίες γραφείων τελετών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τα περιστατικά.

«Κάτι τέτοιο», είπαν, «θα γίνεται ακόμα πιο συχνά πλέον, διότι συμπληρώνονται οι τριετίες από τον θάνατο των πρώτων που δηλωνόταν πως ήταν από κορωνοϊό».

Σύμφωνα με τον κανονισμό των κοιμητηρίων, στα τρία χρόνια από την ταφή ειδοποιούνται οι συγγενείς για την εκταφή και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν παράταση έως και την πενταετία. Από εκεί και πέρα, όμως, μπορούν οι Υπηρεσίες του Δήμου να προχωρήσουν σε εκταφές.

«Είναι θέμα φυσικής, γι’ αυτό και δεν μπορεί να προχωρήσει η αποσύνθεση του σώματος. Σε κάποιες περιπτώσεις τα νάιλον είναι τόσα πολλά που δεν έχει αλλοιωθεί καν το φέρετρο. Σε άλλες πάλι, οι σάκοι είναι κλειστοί και δεν μπορεί να εισχωρήσει ο απαιτούμενος αέρας για να προχωρήσει η αποσύνθεση» λένε εργαζόμενοι.

Σε αυτές τις πρώτες περιπτώσεις που κάνουν την εμφάνισή τους, οι εργαζόμενοι ανοίγουν με προσοχή το καπάκι των φέρετρων και σκίζουν ελάχιστα τους πλαστικούς σάκους, με στόχο να προχωρήσει η αποσύνθεση των άψυχων σωμάτων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.