Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση διακομίστηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο, πιθανότατα έπειτα από διαρροή αερίου στον φούρνο όπου εργάζονταν, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Τους δύο άνδρες εντόπισε στις 5 τα ξημερώματα ένας προμηθευτής της επιχείρησης, που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα όχημα και δύο πυροσβέστες.

Το περιστατικό ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου - Αναλήψεως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

