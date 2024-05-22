Με 24 μήνες φυλάκιση από τους οποίους θα εκτίσει τους τρεις μήνες, χωρίς η έφεση του να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, τιμωρήθηκε 57χρονος που συνελήφθη χθες στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Λαμίας να βιντεοσκοπεί με κινητό τηλέφωνο τη δίκη του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο 57χρονος που κατάγεται από τη Φθιώτιδα, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, σημείωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε σε δικαστήριο, ωστόσο όμως αυτά τα επιχειρήματα δεν έπεισαν το δικαστήριο που του επέβαλε αυστηρή ποινή.

Να σημειωθεί ότι εκτός από τις ποινές επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ ενώ η κίνησή του να βιντεοσκοπεί μέσα στην αίθουσα έγινε αντιληπτή από την έδρα του δικαστηρίου διατάχθηκε η σύλληψη του και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Να θυμίσουμε πως ο Ηλίας Κασιδιάρης αθωώθηκε με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τις πράξεις της υποκίνησης βίας ή μίσους μέσω του διαδικτύου και διασπορά ψευδών ειδήσεων κατ' εξακολούθηση.

Μάλιστα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Λαμίας με την απαλλακτική του απόφαση εκτίμησε ότι δεν υπήρξε το όριο της νομιμότητας και δεν δέχθηκε ότι υπήρχε διασπορά ψευδών ειδήσεων. Εξάλλου ανάλογη ήταν και η πρόταση της έδρας του δικαστηρίου.

Τέλος να υπογραμμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν ήταν παρών στη δίκη καθώς στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετείχαν οι ειδικοί φρουροί των φυλακών Δομοκού με συνέπεια να μην μπορεί να γίνει η μεταγωγή ενώ όπως είναι γνωστό εκκρεμεί η αίτηση αποφυλάκισης που έχει κατατεθεί στο τέλος του περασμένου μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

