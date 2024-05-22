Για άλλο έψαχναν οι Αρχές στην Πάτρα έναν 57χρονο και για άλλο θέμα τελικά συνελήφθη. Όλα συνέβησαν χθες, όταν η Αστυνομία δέχθηκε μια καταγγελία από μια γυναίκα που ανέφερε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της, την απειλούσε.

Οι αρχές αναζήτησαν τον 57χρονο και κοντά στο Γ’ ΑΤ τον εντόπισαν και προχώρησαν σε έλεγχο.

Στο όχημά του βρήκαν έναν αμφορέα των ελληνιστικών χρόνων αλλά και κομμάτια από αμφορείς της μυκηναϊκής εποχής.

Ο άνδρας φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως βρήκε στα σκουπίδια τα αρχαία

Ο 57χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή.

