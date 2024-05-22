Συναγερμός σήμανε στις αρχές, στη 1.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης για δύο 17χρονα παιδιά τα οποία - σύμφωνα με το TheNewspaper.gr– εντοπίστηκαν σε κακή κατάσταση σε προαύλιο σχολικής μονάδας του Βόλου.
Ειδικότερα, το 17χρονο αγόρι και μία φίλη του φέρονται να είχαν καταναλώσει ποσότητα χαπιών για άγνωστο λόγο, και εντοπίστηκαν στην αυλή σχολικού συγκροτήματος της οδού Κύπρου.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τα δύο άτομα και τα μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου.
Την υπόθεση ερευνά η τοπική Αστυνομία.
