Ο κύριος Μάνος Δημητριάδης μπορεί να ζει στην πόλη Λουλέο, στη βόρεια Σουηδία, μόλις 100 χλμ από τον Αρκτικό Κύκλο ωστόσο, κατάφερε και άσκησε ήδη το εκλογικό του δικαίωμα με επιστολική ψήφο.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», ο κ. Δημητριάδης ο οποίος ζει και δουλεύει 6 χρόνια εκεί έδωσε την περασμένη Δευτέρα το ψηφοδέλτιό του στον κούριερ.

Όπως ο ίδιος εξήγησε τα προηγούμενα χρόνια οι Έλληνες που ζούσαν εκεί δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, σε αντίθεση με άλλους λαούς.

«Πέρυσι ταξίδεψα στη Στοκχόλμη, έμεινα ένα βράδυ και ψήφισα στις εθνικές εκλογές στην πρεσβεία μας εκεί» δήλωσε ο κ. Δημητριάδης περιγράφοντας την ταλαιπωρία των Ελλήνων μέχρι σήμερα που δεν υπήρχε η επιστολική ψήφος.



