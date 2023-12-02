Ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2023 το φετινό διήμερο Χειμερινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ με 70 συμμετοχές ιστορικών αυτοκινήτων.

Πρόκειται για μια εκδήλωση ιστορικών αυτοκινήτων που συνδυάζει αρμονικά την περιήγηση και τον συναγωνισμό σε ειδικές διαδρομές ακρίβειας. Περιλαμβάνει δυο κατηγορίες την TOURING και την REGULARITY.

Στην κατηγορία Touring έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο περιηγητικό μέρος που συνδυάζει πλοήγηση και μερικές ειδικές ακρίβειας με σχετικά χαμηλές ΜΩΤ ώστε να απολαμβάνεται η φύση και η οδήγηση στις ειδικές διαδρομές, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και διαγωνιστικό ενδιαφέρον.

Στην κατηγορία Regularity πρωταρχικό ρόλο έχει το διαγωνιστικό μέρος με αρκετές ειδικές διαδρομές και χρονομετρήσεις. Οι ειδικές ποικίλουν ώστε κάποιες να είναι τεχνικές και απαιτητικές και άλλες πιο γρήγορες, με την νυχτερινή ειδική των 30 χιλιομέτρων να αποτελεί από μόνη της πρόκληση για τους sportsmen της regularity.

Τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου από την προβλήτα «Π» της παραλίας του Ναυπλίου με θέα το Μπούρτζι και το Παλαμήδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.