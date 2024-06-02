Νέο περιστατικό προβληματίζει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου καθότι στο Νοσοκομείο διακομίσθηκε γυναίκα 70 ετών, θύμα επίδοξων ανήλικων κλεφτών.

Το συμβάν καταγράφηκε πρωί της Κυριακής 2/6. Γίνεται λόγος για δύο ανήλικους Ρομά που αποπειράθηκαν να της κλέψουν την τσάντα, όταν αυτή επέστρεφε στο σπίτι της από την εκκλησία.

Η γυναίκα αντιλαμβανόμενη τους νεαρούς κλέφτες, έβαλε τις φωνές και κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια τους έντρομοι. Οι νεαροί τότε τράπηκαν σε φυγή.

Η ηλικιωμένη είχε πέσει στο έδαφος, έχοντας χτυπήσει. Συγγενικά πρόσωπα την μετέφεραν στο Νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ότι από την πτώση είχε υποστεί κάταγμα στο χέρι της.

Σημειωτέον ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με δράστες Ρομά που καταγράφεται μέσα σε λίγες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή. Η προ ημερών επίθεση από ομάδα τριών ατόμων σε επαγγελματία του Παναιτωλίου έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις και προξενεί μεγάλο προβληματισμό στο Αγρίνιο.

