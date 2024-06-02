Πέντε συλλήψεις ανηλίκων για ληστείες σε Καλλιθέα και Άγ. Παντελεήμονα

Σε πέντε συλλήψεις ανηλίκων που κατηγορούνται για ληστείες κατά συναυτουργία προχώρησε η Αστυνομία την Παρασκευή (1/6) και το Σάββατο (2/6).

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή το βράδυ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν στην Καλλιθέα τρεις ανήλικους, ηλικίας 17, 16, 14 ετών, κατηγορούμενους για ληστεία σε βάρος ενός ανηλίκου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι πλησίασαν έναν ανήλικο που περπατούσε και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο και διέφυγαν. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας.

Επιπλέον, χθες το πρωί συνελήφθησαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 20χρονο που κινούταν πεζός και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα και διέφυγαν. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έσπευσαν στο σημείο, τους εντόπισαν σε κοντινό σημείο και τους συνέλαβαν.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.