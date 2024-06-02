Αποχωρεί από την Ατλέτικο ο Ντεπάι, φαβορί να τον αποκτήσει η Φέγενορντ

Έτοιμος να επιστρέψει στην Ολλανδία είναι ο Μέμφις Ντεπάι.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, μετά από δυο σεζόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης στην οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, ανακοίνωσε στο ολλανδικό nos.nl ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο μετά τη λήξη του συμβολαίου του το οποίο επίκειται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουνίου!

Μάλιστα σύμφωνα με πηγές από την Ολλανδία, ο 32χρονος διεθνής, βρίσκεται πολύ κοντά στη Φέγενορντ η οποία είναι η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής που έχει εκφράσει ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει.

Θυμίζουμε ότι ο Ντεπάι, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Αϊντχόφεν στην οποία αγωνίστηκε από το 2006 μέχρι και το 2015, ενώ στη συνέχεια έπαιξε κατά σειρά σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λιόν και Μπαρτσελόνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.