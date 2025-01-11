Λογαριασμός
Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις - ΚΥΣΕΑ: Που τοποθετούνται οι ανώτατοι αξιωματικοί - όλα τα ονόματα

Ο Αντιστράτηγος Αν. Κορωνάκης Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και Υπαρχηγός ΓΕΣ - Ο Αντιναύαρχος Χρ. Σασιάκος, Αρχηγός Στόλου - Ο Αντιπτέραρχος Κων.Μπούζος, Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στην 1η/2025 Συνεδρίαση του αποφάσισε την τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων και Υποπτεράρχου σε θέση Αντιπτεράρχου, ως εξής:

α) ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

- Τον  Αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη, ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού και Υπαρχηγό ΓΕΣ.

- Τον  Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, ως Διοικητή 1ης Στρατιάς.

- Τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

- Τον  Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά, ως Διοικητή ΔΕΠ.

- Τον Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, ως Διοικητή Δ΄ ΣΣ.

-Τον Αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκη, ως Επιτελάρχη ΓΕΣ.

Β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

-  Τον Αντιναύαρχο Χρήστο Σασιάκο ΠΝ, ως Αρχηγό Στόλου.

- Τον Αντιναύαρχο Θεόδωρο Μικρόπουλο ΠΝ, ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

- Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Μπούζο, ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

- Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Κωτσάκη, ως Υπαρχηγό ΓΕΑ.

- Τον Υποπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Μπρούμα, ως Διοικητή ΔΑΥ.

Επίσης το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε τη διατήρηση στη θέση τους, των παρακάτω:

α.. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

- τον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.

- τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Σαρδέλλη, ως Διοικητή ΣΕΘΑ.

- τον   Αντιστράτηγο Μιχαήλ Κλούβα, ως Επιθεωρητή Αναδιοργάνωσης ΣΞ στο ΓΕΕΘΑ – Διοικητή Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

- τον  Αντιστράτηγο Αθανάσιο Γαρίνη, ως Διοικητή Γ΄ ΣΣ / NRDC-GR.

Β.ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

- Τον Αντιναύαρχο (Μ) Παναγιώτη Δημητρόγλου ΠΝ, ως Διοικητή ΔΔΜΝ.

Γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

- Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.

- Τον Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Κωνσταντίνο Κλενιάτη, ως Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ.
 

