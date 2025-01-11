Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στην 1η/2025 Συνεδρίαση του αποφάσισε την τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων και Υποπτεράρχου σε θέση Αντιπτεράρχου, ως εξής:
α) ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
- Τον Αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη, ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού και Υπαρχηγό ΓΕΣ.
- Τον Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, ως Διοικητή 1ης Στρατιάς.
- Τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.
- Τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά, ως Διοικητή ΔΕΠ.
- Τον Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, ως Διοικητή Δ΄ ΣΣ.
-Τον Αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκη, ως Επιτελάρχη ΓΕΣ.
Β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
- Τον Αντιναύαρχο Χρήστο Σασιάκο ΠΝ, ως Αρχηγό Στόλου.
- Τον Αντιναύαρχο Θεόδωρο Μικρόπουλο ΠΝ, ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.
Γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
- Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Μπούζο, ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.
- Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Κωτσάκη, ως Υπαρχηγό ΓΕΑ.
- Τον Υποπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Μπρούμα, ως Διοικητή ΔΑΥ.
Επίσης το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε τη διατήρηση στη θέση τους, των παρακάτω:
α.. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
- τον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.
- τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Σαρδέλλη, ως Διοικητή ΣΕΘΑ.
- τον Αντιστράτηγο Μιχαήλ Κλούβα, ως Επιθεωρητή Αναδιοργάνωσης ΣΞ στο ΓΕΕΘΑ – Διοικητή Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.
- τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Γαρίνη, ως Διοικητή Γ΄ ΣΣ / NRDC-GR.
Β.ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
- Τον Αντιναύαρχο (Μ) Παναγιώτη Δημητρόγλου ΠΝ, ως Διοικητή ΔΔΜΝ.
Γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
- Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.
- Τον Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Κωνσταντίνο Κλενιάτη, ως Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ.
