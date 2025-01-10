Δηλώσεις για τις έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, στους βαθμούς του αντιστρατήγου και υποστρατήγου, του αντιναυάρχου και υποναυάρχου ΠΝ και του αντιπτεράρχου και υποπτεράρχου που ζήτησε σήμερα από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, έκανε απόψε στην Πάτρα, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε, ότι «οι κρίσεις εμφανίζονται ως έκτακτες, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα συνεπές βήμα, έπειτα από την απόφαση για τη συγχώνευση στρατοπέδων και μονάδων και την νέα δομή δυνάμεων, η οποία πέρασε από την Βουλή και την ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ», προσθέτοντας:

«Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πάσχουν από έναν υδροκεφαλισμό, ο οποίος είναι τελείως ασύμβατος με την ατζέντα 2030, είτε για να το πω σχηματικά, δεν μπορεί ο ελληνικός στρατός να έχει περισσότερους ανώτατους αξιωματικούς από τον αμερικανικό στρατό που είναι 20 φορές μεγαλύτερος.

Όπως βεβαίως δεν μπορεί και να έχει περισσότερα στρατόπεδα. Πρέπει λοιπόν, στο πλαίσιο της ατζέντας 2030, να υπάρχει εξορθολογισμός και αυτό έπρεπε να γίνει το γρηγορότερο δυνατό για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Πηγή: skai.gr

