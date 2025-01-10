Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 1η συνεδρίασή του έτους 2025, προχώρησε σε κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών των Ένοπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. «Διατηρητέους» έκρινε τους:

Αντιστρατήγους



(1) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κορωνάκη Ανδρέα

(2) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Παπασταθόπουλο Σταύρο

(3) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Θεοδώρου Εμμανουήλ

(4) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Σαρδέλλη Αθανάσιο

(5) Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κλούβα Μιχαήλ

(6) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Βακεντή Δημήτριο

(7) Αντιστράτηγο (ΤΘ) Γαρίνη Αθανάσιο

Υποστρατήγους Όπλων

(8) Υποστράτηγο (ΠΖ) Μανουρά Γεώργιο

(9) Υποστράτηγο (ΠΖ) Καβιδόπουλο Παναγιώτη

(10) Υποστράτηγο (ΠΖ) Μπουντλιάκη Γρηγόριο

(11) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πολύχρονο Αναστάσιο

(12) Υποστράτηγο (ΔΒ) Μπούρα Ιωάννη

(13) Υποστράτηγο (ΤΘ) Καραμανίδη Κωνσταντίνο

(14) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τυλιγαδά Σαράντη

(15) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γάκη Κωνσταντίνο

(16) Υποστράτηγο (ΤΘ) Θεοδοσιάδη Αντώνιο

(17) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κογιάννη Σπυρίδωνα

(18) Υποστράτηγο (ΠΒ) Γαβούρα Αχιλλέα

(19) Υποστράτηγο (ΜΧ) Πανούση Γεώργιο

(20) Υποστράτηγο (ΠΖ) Αραμπατζή Δημήτριο

(21) Υποστράτηγο (ΠΒ) Κορρέ Ιωάννη

(22) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γιαννακάκη Ευθύμιο

(23) Υποστράτηγο (ΔΒ) Τσακανιά Εμμανουήλ

(24) Υποστράτηγο (ΠΖ) Πλουμή Μιχαήλ

(25) Υποστράτηγο (ΠΒ) Δημουλά Αναστάσιο

(26) Υποστράτηγο (ΠΖ) Καπράλο Γεώργιο

(27) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστάκη Ηλία

(28) Υποστράτηγο (ΜΧ) Γκρέτσα Νικόλαο

(29) Υποστράτηγο (ΠΖ) Δρόσο Δημήτριο

(30) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσάμη Βασίλειο

(31) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστούλα Ιωάννη

(32) Υποστράτηγο (ΠΖ) Χατζή Εμμανουήλ

Υποστρατήγους Σωμάτων

(33) Υποστράτηγο (ΕΜ) Σαπλαούρα Αθανάσιο

(34) Υποστράτηγο (ΕΜ) Ταβουλάρη Σωτήριο

(35) Υποστράτηγο (ΥΠ) Ανδριώτη Ιωάννη

(36) Υποστράτηγο (ΥΙ) Δημητρακόπουλο Γεώργιο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίατους» τους:

Αντιστρατήγους

(1) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Κωνσταντάκο Δημόκριτο

(2) Αντιστράτηγο (ΠΒ) Αλφαντάκη Σπυρίδωνα

(3) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μπολομύτη Δημήτριο

(4) Αντιστράτηγο (ΠΖ) Μαυραγάνη Προκόπιο

Υποστρατήγους Όπλων

(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Χατζηγεωργίου Θεόδωρο

(6) Υποστράτηγο (ΤΘ) Ζιωτόπουλο Χρήστο

(7) Υποστράτηγο (ΠΖ) Ηλιόπουλο Αριστείδη

(8) Υποστράτηγο (ΠΒ) Κολοκοτρώνη Κωνσταντίνο

(9) Υποστράτηγο (ΠΖ) Γιαννόπουλο Νικόλαο

(10) Υποστράτηγο (ΠΒ) Πετρούλια Δημήτριο

(11) Υποστράτηγο (ΔΒ) Κεσόπουλο Δημήτριο

(12) Υποστράτηγο (ΠΒ) Μουστάκη Ιωάννη

(13) Υποστράτηγο (ΠΒ) Τσουλουβή Απόστολο

(14) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κορέλη Ιωάννη

(15) Υποστράτηγο (ΠΖ) Βασιλόπουλο Βασίλειο

(16) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κοντό Αθανάσιο

(17) Υποστράτηγο (ΜΧ) Θεοδωρόπουλο Κωνσταντίνο

(18) Υποστράτηγο (ΑΣ) Χειμαριό Ιωάννη

(19) Υποστράτηγο (ΠΒ) Τυροπάνη Νικόλαο

Υποστρατήγους Σωμάτων

(20) Υποστράτηγο (ΤΧ) Ουρουμίδη Γεώργιο

(21) Υποστράτηγο (ΕΜ) Πολίτη Κωνσταντίνο

(22) Υποστράτηγο (Ο) Καδόγλου Αθανάσιο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. «Διατηρητέους» έκρινε τους:

(1) Αντιναύαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ

(2) Αντιναύαρχο (Μ) Δημητρόγλου Παναγιώτη ΠΝ

(3) Υποναύαρχο Μικρόπουλο Θεόδωρο ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Λαγάρα Σπυρίδωνα ΠΝ

(5) Υποναύαρχο Αναγνωστόπουλο Λεωνίδα ΠΝ

(6) Υποναύαρχο Γρυπάρη Βασίλειο ΠΝ

(7) Υποναύαρχο (Μ) Βασιλογιαννακόπουλο Βασίλειο ΠΝ

(8) Υποναύαρχο (ΥΙ) Μωραΐτη Σωτήριο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιναύαρχο Κουλούρη Πολυχρόνη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο Βλάχο Κωνσταντίνο ΠΝ

(3) Υποναύαρχο Φλώρο Γεώργιο ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Μπότσα Φώτιο ΠΝ

(5) Υποναύαρχο Χατζόπουλο Θεοχάρη ΠΝ

(6) Υποναύαρχο Αγγουρά Γεώργιο ΠΝ

(7) Υποναύαρχο (Μ) Τσαμίλη Σωτήριο ΠΝ

(8) Υποναύαρχο (Ο) Σκρέκα Γεώργιο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. «Διατηρητέους» έκρινε τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Γεωργακόπουλο Παναγιώτη

(2) Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Μπούζο Κωνσταντίνο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Κωτσάκη Ιωάννη

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Μπρούμα Βασίλειο

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Κοκκώνη Νικόλαο

(7) Υποπτέραρχο (Ι) Ασημακόπουλο Ιωάννη

(8) Υποπτέραρχο (Ι) Χριστοδούλου Γεώργιο

(9) Υποπτέραρχο (Ι) Μπαντουβά Μάριο

(10) Υποπτέραρχο (Ι) Τζοβάρα Κωνσταντίνο - Σάββα

(11) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Φανάρα Δημήτριο

(12) Υποπτέραρχο (ΕΑ) Σουρρή Διαμαντή

(13) Υποπτέραρχο (Ο) Γεωργιάδη Γεώργιο

(14) Υποπτέραρχο (ΥΙ) Σιαφάκα Κωνσταντίνο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίατους» τους:

(1) Αντιπτέραρχο (Ι) Ζολώτα Κωνσταντίνο

(2) Αντιπτέραρχο (Ι) Χόρτη Απόστολο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Τουρβαλή Ευάγγελο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Κομητούδη Αλέξανδρο

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Καραμπιτιάνη Γρηγόριο

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Τόσιο Βασίλειο

(7) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Δελή Γεώργιο

(8) Υποπτέραρχο (ΜΑ) Ρούγγο Ιωάννη

4. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», έκρινε τον Υποστράτηγο (ΣΔΓ) Βλαχογιάννη Δημήτριο.

Κατά τη 2η συνεδρίασή του, το ΣΑΓΕ έκρινε:

1. Στο Στρατό Ξηράς

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

α. Υποστράτηγο (ΠΖ) Μανουρά Γεώργιο

β. Υποστράτηγο (ΠΖ) Καβιδόπουλο Παναγιώτη

γ. Υποστράτηγο (ΠΖ) Μπουντλιάκη Γρηγόριο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Υποναύαρχο Μικρόπουλο Θεόδωρο ΠΝ.

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

α. Υποπτέραρχο (Ι) Μπούζο Κωνσταντίνο

β. Υποπτέραρχο (Ι) Κωτσάκη Ιωάννη

Κατά την 3η συνεδρίασή του, το ΣΑΓΕ έκρινε:

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Παπαγεωργίου Παναγιώτη ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Αλευρά Σπυρίδων ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Καρλατήρα Σταύρο ΠΝ

(4) Αρχιπλοίαρχο (Ο) Παλάσκα Δημήτριο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Γούναρη Δημήτριο ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Τσούκα Βασίλειο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Ζαφειρίου Νικόλαο ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Κανουπάκη Ματθαίο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Καρούμπαλη Σπυρίδωνα

(3) Ταξίαρχο (Ι) Καλλιγαρίδη 'Αγγελο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Χατζηγεωργίου Ιωάννη

(5) Ταξίαρχο (ΜΑ) Κάκκαβα Κωνστντίνο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», έκρινε τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Φόρτη Γεώργιο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Ζαμπουλάκη Εμμανουήλ

(3) Ταξίαρχο (Ι) Καραβλίδη Κωνσταντίνο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Γιαπράκα Νικόλαο

3. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» έκρινε τον Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Δημητρίου Ευάγγελο.

Το ΣΑΓΕ κατά την 2η Συνεδρίαση του έτους 2025, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς:

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

α. Υποστράτηγο (ΠΖ) Μανουρά Γεώργιο

β. Υποστράτηγο (ΠΖ) Καβιδόπουλο Παναγιώτη

γ. Υποστράτηγο (ΠΖ) Μπουντλιάκη Γρηγόριο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό:

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Υποναύαρχο Μικρόπουλο Θεόδωρο ΠΝ.

3. Στην Πολεμική Αεροπορία:

Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

α. Υποπτέραρχο (Ι) Μπούζο Κωνσταντίνο

β. Υποπτέραρχο (Ι) Κωτσάκη Ιωάννη

Το ΣΑΓΕ κατά την 3η Συνεδρίαση του έτους 2025, έκρινε ως ακολούθως:

Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

Αρχιπλοίαρχο Παπαγεωργίου Παναγιώτη ΠΝ

Αρχιπλοίαρχο Αλευρά Σπυρίδων ΠΝ

Αρχιπλοίαρχο Καρλατήρα Σταύρο ΠΝ

Αρχιπλοίαρχο (Ο) Παλάσκα Δημήτριο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

Αρχιπλοίαρχο Γούναρη Δημήτριο ΠΝ

Αρχιπλοίαρχο Τσούκα Βασίλειο ΠΝ

Αρχιπλοίαρχο (Μ) Ζαφειρίου Νικόλαο ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Κανουπάκη Ματθαίο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Καρούμπαλη Σπυρίδωνα

(3) Ταξίαρχο (Ι) Καλλιγαρίδη Άγγελο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Χατζηγεωργίου Ιωάννη

(5) Ταξίαρχο (ΜΑ) Κάκκαβα Κωνστντίνο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Φόρτη Γεώργιο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Ζαμπουλάκη Εμμανουήλ

(3) Ταξίαρχο (Ι) Καραβλίδη Κωνσταντίνο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Γιαπράκα Νικόλαο

3. Στο Κοινό Νομικό Σώμα:

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Δημητρίου Ευάγγελο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.