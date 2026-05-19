Της Έλενας Γαλάρη

Εδώλιο για τους 4 αστυνομικούς οι οποίοι βρίσκονταν στο ΑΤ των Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλείψεως «δείχνει» η εισαγγελέας.

Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης Δράσης.

Στην πρότασή της προς το δικαστικό συμβούλιο αναφέρει:

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1η Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος».

Επιπλέον, ζητεί να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.

Τον τελικό λόγο πλέον έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.