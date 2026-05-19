Σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει σε Σέριφο και Σίφνο. Μεταξύ άλλων, γνωρίζουμε την ομάδα που στελεχώνει το Περιφερειακό Ιατρείο της Σερίφου, περιηγούμαστε στα Εξάμπελα της Σίφνου και συναντάμε τον Ηλία Μαμαλάκη, που μας μιλάει για το φεστιβάλ «Νικόλαος Τσελεμεντές». Από το studio, συντονίζει o Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Ένας έμπειρος παιδίατρος και 3 νέοι αγροτικοί γιατροί, στελεχώνουν το Περιφερειακό Ιατρείο της Σερίφου. Ο Χρήστος Παβέλης, διευθυντής Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Πρέβεζας μαζί με τη μαία σύζυγό του, μετακινήθηκαν στο νησί πριν από 3 χρόνια. Η 26χρονη Κατερίνα Βαλσαμίδη, υπηρετεί στο Ιατρείο της Σερίφου από τον Φεβρουάριο του 2025, ο Νίκος Δημητριάδης κατάγεται από τα Γιαννιτσά, ενώ η Ευτυχία Χατζηγρίβα, από τη Λάρισα, ήθελε να ζήσει, όπως λέει, την εμπειρία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σ’ ένα μικρό νησί.

Τα Εξάμπελα είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο παραδοσιακούς οικισμούς της Σίφνου, γεμάτος ιστορία, αρχιτεκτονική ομορφιά και μαγευτική θέα. Εκεί συναντήσαμε τον κ. Κώστα, 87 χρονών, κάτοικο Εξαμπέλων, ο οποίος μας ξενάγησε στο μοναδικό αυτό μέρος!

Ο Νικόλαος Τσελεμεντές υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής γαστρονομίας. Γεννήθηκε στη Σίφνο και κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα, επηρεάζοντας για δεκαετίες τον τρόπο μαγειρικής στα ελληνικά σπίτια. Το όνομά του έγινε συνώνυμο του βιβλίου μαγειρικής, καθώς ο περίφημος «Τσελεμεντές» βρισκόταν σχεδόν σε κάθε ελληνική κουζίνα. Προς τιμήν του σπουδαίου Σιφνιού μάγειρα, διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Σίφνο το Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές», ένας θεσμός που συγκεντρώνει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται συνήθως στον Αρτεμώνα και αποτελεί μια μεγάλη γιορτή των γεύσεων και της κυκλαδίτικης παράδοσης. Στο φεστιβάλ, μεταξύ των Ελλήνων μαγείρων, βρέθηκε και ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο οποίος μας μίλησε για τη συμμετοχή του σ’ αυτό, αλλά και την εμπειρία του από τα γυρίσματα της εκπομπής του στη Σίφνο.

