Συνελήφθη 63χρονος που κινούνταν στην Τούμπα με τρίκυκλο στο αντίθετο ρεύμα και χωρίς δίπλωμα

Οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πρόκειται για 63χρονο, υπήκοο Αιγύπτου, που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς. Οι καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον του συνδέονται με παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

