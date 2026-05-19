Θεσσαλονίκη: Μητέρα άφησε μόνη στο σπίτι για δύο ώρες την 4χρονη κόρη της

Στη σύλληψη μίας 45χρονης αλλοδαπής προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί, έπειτα από περιστατικό παραμέλησης ανηλίκου που σημειώθηκε στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το thestival, η γυναίκα άφησε χθες το μεσημέρι μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της για περίπου δύο ώρες, ενώ τα άλλα δύο παιδιά της βρίσκονταν στο σχολείο.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

