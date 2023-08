«Σοβαρό έγκλημα»: Διεθνής καταδίκη για την επίθεση των Τουρκοκυπρίων σε μέλη του ΟΗΕ στη Νεκρή Ζώνη

Έντονες διεθνείς αντιδράσεις προκαλούν τα οργανωμένα επεισόδια που προκάλεσαν το πρωί οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πύλας, όπου επιτέθηκαν σε μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Την επίθεση καταδίκασαν το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και η κυπριακή κυβέρνηση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ η ίδια η ΟΥΝΦΙΚΥΠ έκανε λόγο για «σοβαρό έγκλημα».

Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες σημερινές επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίων των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τα οποία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της νεκρής ζώνης πλησίον της Πύλας, τονίζει το ΥΠΕΞ.



«Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας» σημειώνεται.



«Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση. Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για αναβίωση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού» αναφέρει η Αθήνα.



Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Πρόκειται για απαράδεκτη επίθεση εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

"Οι απειλές κατά της ασφάλειας ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι καταδικαστέες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως ορθά αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης. Η Κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, Μόνιμα Μέλη του ΣΑ, την ΕΕ, την Ελληνική Κυβέρνηση και με την ηγεσία της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών", επισημαίνει ο κ. Λετυμπιώτης.

Η επίθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Καταδικάζω σθεναρά την επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από τουρκοκυπριακό προσωπικό στην Πύλα σήμερα. Η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων και η αποκλιμάκωση της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα. Σε επαφή με Χριστοδουλίδη, παρακολουθώ στενά την κατάσταση και καλώ για ειρήνη στην περιοχή» αναφέρει στο μηνυμά του ο πρόεδρος του Ευωπαϊκού Συμβουλίου.

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers' safety & deescalating the situation must remain a priority.



In contact w/ @Christodulides, following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi