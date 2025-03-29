Κύκλωμα πολεοδομίας Ρόδου - Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι των εμπλεκόμενων

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το κύκλωμα στην Πολεοδομία της Ρόδου, με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου σε δύο δικαστές, ενώ στο στόχαστρο είναι και οι καταγγελίες όσων φέρονται να έδωσαν χρήματα στους κατηγορούμενους για να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους.

Η εφημερίδα Πατρίς παρουσιάζει νέους διαλόγους που αποτυπώνουν – σύμφωνα με τις αρχές – τη δράση τους σε μία υπόθεση, που προκάλεσε ακόμα και την παρέμβαση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, για το γεγονός ότι και οι επτά κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

Σε μία από τις συνομιλίες που κατέγραφε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. η κατηγορούμενη προϊσταμένη κάνει λόγο για ‘’λαμόγια’’ σε διάλογο που έχει με μία γυναίκα στις 3 Οκτωβρίου 2024. «Αδειάζει» δε τη δεύτερη κατηγορούμενη γυναίκα της υπόθεσης, την ιδιώτη μηχανικό, με την οποία έχει συχνή επαφή.

Γυναίκα: Μίλησα μόλις με την (σ.σ μηχανικό) για τον … γιατί γίνατε πάλι ανακατώστρες, ανακατεύονται διάφοροι και της είπα την αντιπεριβαλλοντική θα την κάνει η …. Πρώτα συνεννοήσου με την .. (σ.σ προϊσταμένη) και πρόσωπο συντονιστικό αν είναι, να είναι ο …ή εσύ. Μην βάζεις αυτόν τον διευθυντή ο οποίος είναι ανακατώστρας και λέει λόγια από εκεί και από εδώ.

Προϊσταμένη: Το θέμα είναι ότι απλά η … (σ.σ μηχανικός) δεν κατανοεί αυτά που της λέμε.

Λίγα λεπτά αργότερα μιλούν για …’’λαμόγια’’.

Γυναίκα: Ο τέτοιος εξαφανίστηκε;

Προϊσταμένη: Ο ….Ναι τον βγάλανε ρε. Έχει πάρα πολύ καιρό. Άλλος είναι ο διευθυντής πλέον.

Γυναίκα: Όχι εννοώ και ο άλλος ο μηχανικός που τα υπέγραφε όλα, όλα, όλα, ο λαμόγιος.

Προϊσταμένη: Ο ….; (σ.σ κατηγορούμενος μηχανικός)

Γυναίκα: Ναι

Προϊσταμένη: Ναι τον βγάλανε στην άκρη, βρήκαν έναν άλλο πιο λαμόγιο ακόμα. Μην νομίζεις ότι αυτός που βρήκανε είναι καλύτερος. Γι’ αυτό σου λέω επειδή δεν βάζουνε μυαλό και έχουνε μάθει να τους δουλεύουνε και επειδή η …(μηχανικός) της μιλάς και τον τελευταίο καιρό νομίζει ότι τα πιάνω όλα, τα κάνω όλα λάθος και οκ. Να πάρει και αυτή ένα φρένο, μην σε στεναχωράει, μην της λες να με πάρει. Δεν υπάρχει.

«Του πήρε ένα σωρό λεφτά για να του τακτοποιήσει αυθαίρετα»

Κατηγορούμενοι μιλούν ανοιχτά με ονόματα για τις υποθέσεις και το τι γινόταν. Σε συνομιλία κατηγορούμενου υπαλλήλου της Πολεοδομίας με τον κατηγορούμενο μηχανικό καταγράφεται ο εξής διάλογος:

Υπάλληλος: Εγώ τον φάκελο δεν τον βρίσκω.

Μηχανικός: Θα τον έχει εξαφανίσει ο …( υπάλληλος Πολεοδομίας ). Γιατί αυτός του πήρε ο .. ένα σωρό λεφτά να του ταχτοποιήσει τα αυθαίρετα που είχε στο εεε, γυμναστήριο. Θα πήρε τους φακέλους αυτός με τον ….ήτανε που του πήραν τα φράγκα.

Στις συνομιλίες τους είχαν και φαντασία:

Μηχανικός: Έλα

Γυναίκα: Έλα

Μηχανικός: Όταν σε παίρνει ο Μίδας, θα απαντάς κατευθείαν.

Γυναίκα: Ποιος; Ο Βίδας;

Μηχανικός : Όχι ο βίδας, ο Μίδας.

Γυναίκα: Α, ο Μίδας που είχε το χρυσό, ο Μίδας ναι χρυσό, χρυσό, έλα.

«Ο καραφλός και ο χοντρός»

H δράση του κυκλώματος στην Πολεοδομία της Ρόδου φαίνεται ότι ήταν κοινό μυστικό στο νησί. Οι καταγγελίες το καλοκαίρι στις αρχές έπεφταν βροχή.

Μία από τις καταγγελίες ανέφερε:

«Παρακαλώ όπως ελέγξετε τους παρακάτω υπαλλήλους της Πολεοδομίας του Δήμου Ρόδου

….(καραφλός )

….(χονδρός )

Οι παραπάνω επίορκοι υπάλληλοι της πολεοδομίας του δήμου Ρόδου έχουν συστήσει εγκληματική συμμορία, απειλούν, εκβιάζουν και απαιτούν υπέρογκα χρηματικά ποσά από ιδιοκτήτες και μηχανικούς ώστε να προβαίνουν σε σειρά παρανομιών όπως: Να εκδίδουν ιδιωτικές άδειες σε συνεργασία με άλλους ιδιώτες μηχανικούς, να μην κάνουν αυτοψίες, να προωθούν υποθέσεις και καταγγελίες που έχουν συμφέροντα, να μην εκδίδουν νομότυπες αποφάσεις κλπ.

Οι παραπάνω υπάλληλοι ζουν πλουσιοπάροχα έχοντας ακριβά αμάξια, ακριβά ρούχα, πηγαίνοντας και παίζοντας στο καζίνο, κάνοντας ταξίδια κλπ., κάτι που δεν δικαιολογεί ο μισθός τους και παρακαλώ να ελεγχθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και οι επικοινωνίες τους. Παρακαλώ όπως οι έλεγχοι να μην γίνουν από τοπικές υπηρεσίες διότι οι εν λόγω κύριοι έχουν ισχυρές προσωπικές γνωριμίες με τοπικούς πολιτικούς παράγοντες».

Οι αρχές ενημερώθηκαν και για δημοσιεύματα του τοπικού τύπου που αναφέρονταν στη δράση του κυκλώματος.

Μία άλλη καταγγελία ανέφερε:

«Παρακαλώ όπως ελέγξετε τους μηχανικούς που εργάζονται στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου διότι οι περισσότεροι τοπογράφοι που δουλεύουν εκεί, συνεργάζονται με ιδιώτες μηχανικούς και ιδιώτες και προβαίνουν σε παράνομες τοπογραφικές εργασίες για έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και εκδίδουν παράνομες βεβαιώσεις και τοπογραφικά κατά παράβαση καθήκοντος .»

Οι καταγγέλλοντες ζητούσαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους για λόγους προσωπικής ασφαλείας όπως ανέφεραν.

