Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή, του γυρνάει μπούμερανγκ

«Πρώτα απ’ όλα ας απαλλαγούμε από το ανόητο λάθος ότι μόνο με τον στρατό μπορούμε να διατηρήσουμε την ασφάλεια του κράτους», προειδοποίησε ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νταβίντ Μπεν-Γκουριόν, το 1951. «Η ασφάλεια στηρίζεται σε μια εξωτερική πολιτική ειρήνης: σε μια ειλικρινή πρόθεση να είμαστε σε ειρήνη με τους γείτονές μας και με όλα τα έθνη».

Ο σημερινός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάποτε λάμβανε υπόψη του αυτή την προειδοποίηση. Αν και πάντα ήταν «γεράκι», ήταν προσεκτικό. Υπονόμευσε τις Συμφωνίες του Όσλο, αλλά δεν τις εγκατέλειψε. Στο παρελθόν, όταν διεξήγαγε πολέμους, ήταν σύντομοι, με στόχο το «κούρεμα του χόρτου» και όχι την εξάλειψη του γκαζόν. Το σημαντικότερο επίτευγμά του ήταν οι Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, που καθιέρωσαν διπλωματικές σχέσεις με αρκετά αραβικά κράτη, και επιδίωκε να επεκτείνει αυτή την προσέγγιση στη Σαουδική Αραβία.

Όλα αυτά άλλαξαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μια επίθεση της Χαμάς προκάλεσε τη μεγαλύτερη απώλεια εβραϊκών ζωών σε μία ημέρα από το Ολοκαύτωμα. Οι Ισραηλινοί τραυματίστηκαν ψυχολογικά και ριζοσπαστικοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση της απόλυτης ασφάλειας και της απόλυτης εκδίκησης. Έκτοτε, το Ισραήλ έχει αναλάβει στρατιωτική δράση στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράν, στο Ιράκ και στην Υεμένη. Αντί να επιδιώκει την αποτροπή και την αποδυνάμωση των εχθρών του, ο Νετανιάχου μιλά για «εξάλειψή» τους και έχει υποσχεθεί να αλλάξει «το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής» και να «ξαναχαράξει» τον χάρτη της περιοχής.

Η επιθυμία του Νετανιάχου να αντιδράσει σε όλες τις κατευθύνσεις μετά από μια τόσο καταστροφική αιφνιδιαστική επίθεση, το ισραηλινό ισοδύναμο της 11ης Σεπτεμβρίου, είναι κατανοητή, αλλά γυρίζει μπούμερανγκ. Στην προσπάθεια για απόλυτη ασφάλεια, υπονομεύει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ισραήλ. Υπερεκτείνει τον στρατό και μετατρέπει το κράτος σε παγκόσμιο παρία. Επίσης, καθιστά το Ισραήλ πιο εξαρτημένο από ποτέ από την αμερικανική προστασία, την ώρα που η δημοτικότητά του στις ΗΠΑ μειώνεται.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν δείχνει πόσο δύσκολο είναι για ένα τόσο μικρό κράτος, ακόμη και σε στενή συνεργασία με μια υπερδύναμη, να πετύχει τους στόχους του. Τον περασμένο Ιούνιο, μετά από 12 ημέρες αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, ο Νετανιάχου διακήρυξε «μια ιστορική νίκη που θα μείνει για γενιές».

Όμως μόλις οκτώ μήνες αργότερα, το Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, μπήκε σε μια ακόμη πιο φιλόδοξη σύγκρουση με το Ιράν, με στόχο την καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών του προγραμμάτων και την αλλαγή καθεστώτος. Κανένας από αυτούς τους στόχους δεν έχει επιτευχθεί, και το Ιράν απάντησε κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ.

Ο Νετανιάχου άσκησε πίεση για τον πόλεμο, αλλά έχει χάσει τον έλεγχό του. Ο σύμμαχός του, πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), τον έχει παρακάμψει από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και τον μειώνει πολιτικά λέγοντας: «Θα κάνει ό,τι θέλω». Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανάγκασε το Ισραήλ να δεχτεί εκεχειρία στον Λίβανο, την οποία ο Νετανιάχου προφανώς δεν επιθυμούσε. Μια νέα συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν πιθανότατα θα επαναληφθεί σε παρόμοιο μοτίβο.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή παρά να το αποδεχτεί, επειδή, σε αντίθεση με το παλιό σιωνιστικό δόγμα της αυτοδυναμίας «θα αμυνθούμε μόνοι μας», έχει καταστήσει το Ισραήλ επικίνδυνα εξαρτημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Washington Post ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε «πολύ περισσότερα προηγμένα πυρομαχικά για την άμυνα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών με το Ιράν από όσα χρησιμοποίησαν οι ίδιες οι ισραηλινές δυνάμεις». Αξιωματούχος της κυβέρνησης είπε: «Το Ισραήλ δεν είναι ικανό να πολεμά και να κερδίζει μόνο του πολέμους».

Αυτό αποτελεί σοβαρό μακροπρόθεσμο πρόβλημα για το Ισραήλ, καθώς η υποστήριξη στις ΗΠΑ καταρρέει, εν μέρει λόγω αυξανόμενου αντισημιτισμού αλλά και λόγω των εικόνων από τις απώλειες αμάχων στη Γάζα. Σύμφωνα με τη Gallup, για πρώτη φορά οι Αμερικανοί συμπαθούν περισσότερο τους Παλαιστίνιους παρά το Ισραήλ. Το Pew Research Center δείχνει ότι το 60% των Αμερικανών έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, από 42% το 2022.

Μερικές φορές φαίνεται πως η κυβέρνηση Νετανιάχου σχεδόν επιδιώκει τη διεθνή κατακραυγή. Την περασμένη εβδομάδα, ισραηλινές δυνάμεις υπό τον ακροδεξιό υπουργό Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έδεσαν και χλεύασαν διεθνείς ακτιβιστές που συμμετείχαν σε «στόλο ειρήνης» για να αμφισβητήσουν τον αποκλεισμό της Γάζας. Ακόμη και ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, χαρακτήρισε τις ενέργειες «απαράδεκτες». Ο ίδιος ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ «δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ», αλλά εκείνος παραμένει στην κυβέρνηση.

Η διεθνής εχθρότητα ίσως να άξιζε αν το Ισραήλ πετύχαινε πραγματική ασφάλεια. Όμως δεν το κάνει. Το Ισραήλ έχει καταλάβει πάνω από το μισό της Γάζας, αλλά η Χαμάς εξακολουθεί να ελέγχει σχεδόν τον πληθυσμό. Το Ισραήλ προκάλεσε σοβαρά πλήγματα στη Χεζμπολάχ, αλλά η οργάνωση παραμένει απειλή. Ισραηλινές δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε μακροχρόνια παρουσία στο νότιο Λίβανο, εκτεθειμένες σε επιθέσεις με drones. Και σύμφωνα με το CNN, το Ιράν ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές του δυνατότητες ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Παράλληλα, η πίεση στον ισραηλινό στρατό αυξάνεται. Τον Μάρτιο, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε για «10 κόκκινες γραμμές» και ότι ο στρατός «καταρρέει εσωτερικά» λόγω της συνεχούς πολεμικής πίεσης μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μου λείπει ο παλιός Νετανιάχου, που αναγνώριζε τα όρια του Ισραήλ. Ένα κράτος περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, όσο ισχυρό κι αν είναι, δεν μπορεί να κυριαρχήσει σε μια περιοχή άνω των 500 εκατομμυρίων. Η προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου απλώς εξαντλεί τη δύναμη και την ασφάλειά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.