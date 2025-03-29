Εξάρχεια: Ομάδα 50 κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε διμοιρία των ΜΑΤ - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα στα Εξάρχεια, όταν μια ομάδα περίπου 50 κουκουλοφόρων επιτέθηκε στη διμοιρία των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη με πέτρες, μπουκάλια, μάρμαρα και άλλα αντικείμενα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εξάρθρωση ώμου.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας 24χρονος με κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.



Πηγή: skai.gr

