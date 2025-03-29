Λάρισα: Τους έπιασαν στο ΚΤΕΛ Τυρνάβου με δύο κιλά ηρωίνη – Δύο συλλήψεις

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο ΚΤΕΛ του Τυρνάβου από στις αστυνομικές αρχές της Λάρισας, για διακίνηση ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, τα δύο άτομα συνελήφθησαν την ώρα που πήγαν να παραλάβουν από τα ΚΤΕΛ δέμα το οποίο περιείχε περίπου δύο κιλά ηρωίνη και ταξίδεψε από την Αθήνα με προορισμό το ΚΤΕΛ Τυρνάβου.

Ένας 41χρονος εμφανίστηκε να το παραλάβει και συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, που είχε τις σχετικές πληροφορίες. Μαζί του συνελήφθη και ένας 36χρονος, ο οποίος τον περίμενε σε ένα πολυτελές όχημα.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην οικία ενός εκ των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 35.000 ευρώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πηγή: skai.gr

