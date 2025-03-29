Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Πολύκαστρο, στο Κιλκίς, με αποτέλεσμα να επιστρατευτούν δύο εκχιονιστικά μηχανήματα του δήμου για να καθαρίσουν τους δρόμους μέσα στην πόλη.

«Γύρω στις 18.10 το απόγευμα άρχισε σφοδρή χαλαζόπτωση. Σταμάτησε μετά τις 18.30. και η πόλη στρώθηκε με 6 εκατοστά πάγο», είχε δηλώσει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης.

Ο ίδιος, πρόσθεσε πως «η χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές και στις καλλιέργειες αλλά το μέγεθός τους θα εκτιμηθεί με το φως της ημέρας». Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές από την χαλαζόπτωση δεν προκλήθηκαν ατυχήματα ή προβλήματα μέσα στην πόλη.

