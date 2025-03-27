Νέα εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους 7 της Πολεοδομίας Ρόδου

Η υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου αποκτά νέα διάσταση. Μετά τις συλλήψεις επτά ατόμων –πέντε δημόσιων λειτουργών και δύο ιδιωτών– και την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της κυρίας ανάκρισης, η Δικαιοσύνη προχωρά ένα βήμα παραπέρα: Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα για το σοβαρό αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κοινώς «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».

Όπως έγραψε η «δημοκρατική» η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, περιλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένων τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων και μετοχών (εφόσον υπάρχουν).

Παράλληλα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στους συγγενείς πρώτου βαθμού, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών παράπλευρων διαδρομών χρήματος ή προσπάθειας συγκάλυψης περιουσιακών στοιχείων.

Τα ευρήματα που οδήγησαν στην έρευνα

Η επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. έφερε στο φως πρωτοφανείς ενδείξεις δικτύου διαφθοράς μέσα στην Πολεοδομία Ρόδου.

Εις βάρος των 7 πρώτων ασκήθηκαν 13 ποινικές διώξεις από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, Αιμιλία Σοφία Μέρη.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση όπου το συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ' εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ Δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ' εξακολούθηση Αμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ' εξακολούθηση Δωροδοκία υπαλλήλου όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ' εξακολούθηση Εμπορία επιρροής – μεσάζοντες κατ' εξακολούθηση Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κατ' εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ Αμεση συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση, νόθευση κατ' εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ Παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση Αμεση συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση Παράνομη οπλοκατοχή Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου κατ' εξακολούθηση

Ταυτόχρονα, η ανακάλυψη χρημάτων και τιμαλφών που κατασχέθηκαν έχουν μπει στο μικροσκόπιο, καθώς πρέπει να δικαιολογηθούν με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες.

