Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του Μετρό στην επέκταση της Καλαμαριάς



Ξεκινούν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, από τον σταθμό της Νέας Ελβετίας.

Όπως είπε ο υφυπουργός σε δηλώσεις του, έως το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση στο σύνολο της γραμμής προς την Καλαμαριά και στη συνέχεια θα μπει τρένο στη γραμμή για να ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές μετακινήσεις στο έργο που έχει αλλάξει την εικόνα της Θεσσαλονίκης από τη μέρα που ξεκίνησε.

“Θα είναι με πολύ χαμηλή ταχύτητα σε πρώτη φάση, όπως είχε γίνει και στη βασική γραμμή. Πρώτα θα δοκιμαστεί η γραμμή σε εκείνο το μήκος της και στη συνέχεια θα χρειαστεί να γίνει η ενσωμάτωση στην πραγματικότητα, δηλαδή η ενσωμάτωση της γραμμής της Καλαμαριάς στη βασική γραμμή”, υπογράμμισε ο Νίκος Ταχιάος στις δηλώσεις του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενσωμάτωση αυτή απαιτεί να διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για ένα διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα ενώ τόνισε πως ήδη υπάρχει συνεννόηση για τις αλλαγές που θα χρειαστούν στις δημόσιες συγκοινωνίες ώστε να αναπληρωθούν οι “χαμένες μετακινήσεις”.

