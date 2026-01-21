Η ΕΕ «πάγωσε» την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ λόγω της Γροιλανδίας

Η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ τίθεται σε αναστολή, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ψηφοφορία επικύρωσής της, ως απάντηση στις κλιμακούμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδία.

Η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέβαλε επ’ αόριστον την ψηφοφορία την Τετάρτη, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για το αν η συμφωνία θα ολοκληρωθεί ποτέ. Η εξέλιξη εντάσσεται στη βαθύτερη κρίση που έχει ξεσπάσει στις σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ με αφορμή τη Γροιλανδία, φέρνοντας τη διατλαντική συμμαχία στα όρια της ρήξης.

Ο Τραμπ απειλεί να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες έως ότου του επιτραπεί να αγοράσει το νησί, το οποίο αποτελεί έδαφος της Δανίας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Bernd Lange, «απειλώντας την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία κράτους-μέλους της ΕΕ και χρησιμοποιώντας τους δασμούς ως εργαλείο εξαναγκασμού, οι ΗΠΑ υπονομεύουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων ΕΕ–ΗΠΑ».

«Δεν μας άφησαν άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε τις εργασίες για τη συμφωνία», πρόσθεσε, «μέχρι οι ΗΠΑ να επιλέξουν ξανά τον δρόμο της συνεργασίας και όχι της αντιπαράθεσης».

Η απειλή επιβολής δασμών, που διατυπώθηκε το Σαββατοκύριακο, οδήγησε τους ευρωβουλευτές να επανεξετάσουν την επικείμενη επικύρωση της συμφωνίας, η οποία είχε συναφθεί τον Ιούλιο. Προέβλεπε δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, με αντάλλαγμα τη δέσμευση για κατάργηση όλων των αμερικανικών δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα και σε ορισμένα αγροτικά αγαθά. Παρότι η συμφωνία εφαρμόστηκε εν μέρει, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να τεθεί πλήρως σε ισχύ.

Την περίοδο που επιτεύχθηκε, οι ευρωπαϊκές παραχωρήσεις εντάσσονταν στην προσπάθεια αποφυγής ενός γενικευμένου εμπορικού πολέμου με τον Τραμπ και διατήρησης των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.



