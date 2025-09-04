Μια υπερπολύτεκνη μητέρα στη Φλώρινα χάνει το voucher λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, σύμφωνα με καταγγελία που η ίδια υπέβαλε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Μένουμε στην ακριτική περιοχή της Φλώρινας, είμαι έγγαμη 12 χρόνια, έχω τα παιδιά ως δώρο Θεού», ανέφερε η Άννα Μαρία Λεωνίδα. «Εγώ και ο σύζυγος εργαζόμαστε και προσπαθούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Η βοήθεια από την Πολιτεία δεν φτάνει και είναι πολύ μικρή».

Η ίδια είναι μητέρα 8 παιδιών και περιμένει το 9ο, ενώ λαμβάνει ως επίδομα το λεγόμενο «Α21», το οποίο, όπως είπε, δεν φτάνει για να συντηρήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών, ενώ αντιμετωπίζουν και πρόβλημα με τον παιδικό σταθμό. «Φέτος κόπηκα από τα voucher του ΕΕΤΑΑ στον παιδικό σταθμό. Δυο μου παιδιά - το 3χρονο και το 2χρονο - είναι εκτός παιδικού σταθμού. Ο λόγος είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει θέσει ο ΕΕΤΑΑ, τα οποία η Πολιτεία όρισε».

«Δεν με άφησαν καν να καταχωρήσω αίτηση στο σύστημα. Δεν φάνηκα εγώ ως μητέρα ότι θέλω να στείλω τα παιδιά μου στον παιδικό σταθμό, να πάρω τα λεγόμενα voucher. Και αυτό έχει γίνει για 463 ευρώ ετησίως. Εμένα προσωπική μου άποψη είναι ότι η Πολιτεία έπρεπε να μου δίνει αυτόματα voucher και όχι να με εντάσσει στα εισοδηματικά κριτήρια. Διότι θα γεννήσω και θα κληθώ να επιστρέψω στη δουλειά μου. Τα παιδιά μου ποιος θα τα φροντίσει; Ο μεγάλος μας ο γιος θα πάει 6η τάξη και το μικρό είναι 2 χρονών».

«Χαίρομαι και καμαρώνω τα παιδιά μου. Θέλω τη στήριξη της Πολιτείας, θέλω να γίνουν αναθεωρήσεις σε κάποια πράγματα. Η κοινωνία αλλάζει, οι οικογένειες αλλάζουν, θέλουμε στήριξη. Και η στήριξη δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι η έγνοια, είναι ο σεβασμός, είναι το να μας ακούσουν και ο καθένας να βοηθήσει όπως μπορεί. Αυτό μαθαίνω στα παιδιά μου: να αγωνιζόμαστε. Είμαι ήδη υπερπολύτεκνη από την πατρική μου οικογένεια. Από την ακριτική Πρέσπα είναι η καταγωγή μου, εκεί είναι και η εργασία μου. Καλούμαι κάθε μέρα να ανεβοκατεβαίνω 2 ώρες να πάω να εργαστώ. Μιλάμε για 10 ώρες ημερησίως να λείπω από το σπίτι κι όταν τα παιδιά μου λείπουν από τον παιδικό σταθμό, υπάρχει πρόβλημα», σημείωσε για να προσθέσει λέγοντας:

«Δεν πρέπει να μας ξεχνάνε. Ναι, να στηρίξουμε τους τρίτεκνους, αλλά υπάρχουμε κι εμείς. Οικογένειες υπερπολύτεκνες που όσο αυξάνονται τα παιδιά, χάνονται προνόμια. Θέλουμε λίγο σεβασμό και λίγοι βοήθεια, να βρουν τον δρόμο τους προς τη ζωή αυτά τα παιδιά, να ζήοσυν ανεξάρτητα από τους γονείς. Και νομίζω τότε θα έχω πετύχει και σαν γονιός.

Πηγή: skai.gr

