Ταχιάος από Θεσσαλονίκη: «Στο μέλλον μην περιμένετε πολλά δημόσια έργα»

Την εκτίμηση ότι πολύ σύντομα θα εκκινήσουν οι εργασίες, για να γίνει τελικά εφικτή η πληρωμή εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω POS, διατύπωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα σε ημερίδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας voria.gr, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τα χρονοδιαγράμματα για την επέκταση της Καλαμαριάς και διαβεβαίωσε εκ νέου ότι οι επόμενες κινήσεις για τη διεύρυνση του δικτύου του Μετρό θα γίνουν στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, η οποία έχει πλέον την προτεραιότητα.

Αναλυτικότερα, ως προς τα POS, ο κ.Ταχιάος επισήμανε ότι η εκκρεμότητα που εξακολουθεί να υπάρχει με αυτά δεν οφείλεται πλέον στον ΟΣΕΘ (Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης), ούτε στη ΔΙΑΣ ΑΕ (Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ), αλλά στο γεγονός ότι κατά το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού δεν είχε προβλεφθεί η ασφαλής διασύνδεση με τα POS, τη ΔΙΑΣ και τις τράπεζες. «Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν έγινε αποδεκτό από τον κατασκευαστή του συστήματος -γιατί σε αυτή την περίπτωση θα "έσπαγε" η εγγύηση που υπάρχει για το σύστημα- να χρησιμοποιηθεί το δίκτυο που "τρέχει" τα τρένα για τον σκοπό και (της εξυπηρέτησης) των POS. Το σύστημα παραμένει εντελώς κλειστό, δεν μπορεί να συνδεθεί με καμία εξωτερική πηγή (...) Έχει όμως επιλεγεί η λύση και νομίζω πως πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, για να μπορέσει να γίνει αυτή η σύνδεση με τα POS και τις τράπεζες» εκτίμησε ο υφυπουργός.

Αναφερόμενος στην επέκταση της Καλαμαριάς, επιβεβαίωσε ότι το έργο «τρέχει» κανονικά και στις έξι εν ενεργεία εργολαβίες, επαναλαμβάνοντας ότι η παράδοσή του θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2026. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές επεκτάσεις, επανέλαβε ότι «πρώτα θα πάει βορειοδυτική Θεσσαλονίκη το Μετρό και μετά θα συζητήσουμε για τις υπόλοιπες επεκτάσεις». Γνωστοποίησε δε πως οι μελέτες χωροθέτησης και κατασκευής των σταθμών (για τη συγκεκριμένη περιοχή) έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και τώρα ξεκινούν και οι ηλεκτρομηχανολογικές. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των μελετών στους δημάρχους της περιοχής και «έπονται οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, για να μπορέσει να υπάρξει χρηματοδότηση του έργου από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο στο οποίο προσβλέπουμε». Σχετικά με τη σύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία» με το Μετρό, ο υφυπουργός επισήμανε ότι «η πρόβλεψη για την επιβατική κίνηση του Mετρό στο αεροδρόμιο έδινε 900 επιβάτες το πολύ σε ημερήσια βάση και δεν ήταν καν βιώσιμη η σύνδεση». Έτσι, προκειμένου το δρομολόγιο να γίνει βιώσιμο εντάχθηκαν επίσης το εμπορικό κέντρο «Mediterranean Cosmos» και το «Ιατρικό Διαβαλκανικό».

Ο κ.Ταχιάος χαρακτήρισε ακόμα ως «φοβερό στοίχημα» για το υπουργείο την Εγνατία Οδό και την παραχώρησή της ώς το τέλος του 2025. «Η Εγνατία χρειάζεται βαριά συντήρηση, καθημερινή, βελτίωση λειτουργίας και πρόσθετα έργα, όπως το τμήμα Χαλάστρα - Εύζωνοι, που δεν έχει γίνει ακόμα και θα είναι αντικείμενο του παραχωρησιούχου σε εύλογο διάστημα μετά την έναρξη της παραχώρησης. Και ο παραχωρησιούχος θα μπορέσει να τα τρέξει όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο. Θα έχουμε τελειώσει πολύ σύντομα την άσκηση που λέγεται Εγνατία Οδός» τόνισε.

«Στο μέλλον μην περιμένετε πολλά δημόσια έργα»

Ο ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών προειδοποίησε ότι οι πόροι για τα δημόσια έργα δεν είναι ανεξάντλητοι και πρόσθεσε ότι στο μέλλον τα μεγάλα έργα υποδομών, ιδίως τα κλασικά δημόσια και ειδικά τα οδικά, δεν θα είναι πολλά, καθώς υπάρχει στροφή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων προς το περιβάλλον.

«Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να μοχλεύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια. Το flyover για παράδειγμα, πηγαίνει τρέχοντας, γιατί χρηματοδοτείται από ιδιωτικά κεφάλαια, είναι ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Αλλά τα ΣΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας δεν έιναι άπειρα, λόγω της ύπαρξης πλαφόν. Ετησίως δεν μπορεί το Δημόσιο να διαθέτει πάνω από το 0,25% του ΑΕΠ για πληρωμές διαθεσιμότητας και για το σύνολο των ΣΔΙΤ σε όλη την Ελλάδα, το πλαφόν αυτό το έχουμε σχεδόν πιάσει, άρα δεν έχουμε τη δυνατότητα χρηματοδοτήσουμε περισσότερα» υπογράμμισε ο κ.Ταχιάος.

Ο υφυπουργός επισήμανε ακόμα ότι η καθυστέρηση των μεγάλων έργων υποδομών δεν είναι ίδιον μόνο της Θεσσαλονίκης, αφού σε όλη την Ελλάδα τέτοια πρότζεκτ συζητιούνται επί πολλά χρόνια, ενώ αντίστοιχα προβλήματα σημειώνονται και στην Αθήνα, π.χ, με τη Γραμμή 4 του Μετρό.

«Δεν είναι λοιπόν μόνο ζήτημα της Θεσσαλονίκης το θέμα αυτό. Βέβαια, οι αναλογίες είναι πολύ διαφορετικές κι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη (...) Αντιδράσεις και αντίλογος υπάρχει πάντα και παντού. Το θέμα μας στη Θεσσαλονίκη είναι ότι πολιτικοποιούμε τα έργα, μεταξύ αυτών και το Μετρό (...) Τα μεγάλα προβλήματα προήλθαν από εκεί που δεν το περίμενε κανένας, από τον δήμο Θεσσαλονίκης, που το 2014- 2015 αποφάσισε ότι δεν πρέπει να γίνει ο σταθμός Βενιζέλου, για να παραμείνει ως αρχαιολογικός χώρος, Αν είχε γίνει αυτό, σήμερα ούτε αρχαιολογικός χώρος θα υπήρχε - αφού κανένας δε θα έβρισκε πόρους για κάτι τέτοιο - και το Μετρό ακόμα θα σερνόταν. Αυτό όμως προκάλεσε τετράχρονη καθυστέρηση του έργου. Κάποια έργα πρέπει να γίνονται και να τελειώνουν, να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις» υπογράμμισε ο κ.Ταχιάος, ο οποίος χαρακτήρισε ως θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί υφυπουργοί από τη Θεσσαλονίκη στην κυβέρνηση, ώστε να διεκδικούν να γίνονται τα έργα.

Ο κ. Ταχιάος επισήμανε, τέλος, ότι πρέπει να φύγουν οι σιδηροδρομικές γραμμές μέσα από τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, καθώς σήμερα μπορεί να διακοπεί η κυκλοφορία επί ώρα, επειδή ένα εμπορικό τρένο διέρχεται με πολύ αργή ταχύτητα μέσα από την πόλη. Σημείωσε μάλιστα ότι ενόψει της ανάπλασης της περιοχής του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και της δημιουργίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος πρέπει να φύγουν από εκεί οι σιδηροδρομικές γραμμές για να αναπλαστεί και η περιοχή των Λαχανόκηπων. «Το ιδιωτικό κεφάλαιο στη Θεσσαλονίκη κινείται και είναι εδώ και πρέπει να τα αξιοποιήσει η πόλη, από τα νέα γήπεδα ΠΑΟΚ και Άρη μέχρι το real estate. Πρέπει να μοχλεύσουμε αυτά τα κεφάλαια, να ιεραρχήσουμε τα έργα και να έχουμε σοβαρές διεκδικήσεις. Η κυβέρνηση φροντίζει να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα» κατέληξε._

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.