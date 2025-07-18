Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στον σταθμό του μετρό «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 54χρονος άνδρας προέβη σε δημόσια αυτοϊκανοποίηση, παρουσία επιβατών που ανέμεναν την άφιξη του συρμού.

Σύμφωνα με τους grtimes, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων, οι οποίοι είδαν τον άνδρα να επιδίδεται σε άσεμνη πράξη, εκθέτοντας τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία από υπάλληλο του μετρό, ο οποίος αντιλήφθηκε το συμβάν. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 54χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

