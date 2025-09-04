Νεκρός εντοπίστηκε στις 8 το πρωί της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Στομίου και Χρυσοσκαλίτισσας, στα Χανιά, ο 53χρονος ψαροντουφεκάς, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη δύσβατη και βραχώδη περιοχή, όπου επικρατούν ισχυροί δυτικοί άνεμοι, σπεύδουν άνδρες του λιμενικού και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να ανασύρουν τη σορό του άτυχου ανθρώπου είτε από τη στεριά είτε από τη θάλασσα.

Ο 53χρονος πήγε για ψάρεμα τη Δευτέρα στην περιοχή της Βουλισμένης, βορειοδυτικά της Παλαιόχωρας. Όταν κάτοικοι είδαν χθες να παραμένει ακινητοποιημένο το αυτοκίνητό του στο ίδιο σημείο, ενημέρωσαν τις αρχές και, άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, με τραγική δυστυχώς κατάληξη.

Πηγή: skai.gr

