Κατέφθασε από την Ιταλία στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας ο τρίτος από τους συνολικά 15 επιπλέον συρμούς, που έχει προμηθευτεί η «Ελληνικό Μετρό» για το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στο επόμενο διάστημα, η λειτουργία του συρμού θα ελεγχθεί από εξειδικευμένα συνεργεία, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθείται για όλα τα νεοαφιχθέντα τρένα.

Οι 18 πρώτοι συρμοί είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη πριν από την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής του Μετρό. Αν προστεθούν και οι τρεις καινούργιοι από το σύνολο των 15, αυτή τη στιγμή στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας (όχι στη γραμμή) βρίσκονται συνολικά 21.

Οι παραλαβές των υπόλοιπων 12 συρμών (από τους συνολικά 15) αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι νέοι συρμοί θα εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά, όσο και της βασικής γραμμής, αυξάνοντας τη συχνότητα των δρομολογίων και μειώνοντας τον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στις αφίξεις των συρμών.

Τα τρένα του Μετρό Θεσσαλονίκης ταξιδεύουν με πλοίο από την Ιταλία, όπου κατασκευάζονται, στην Ηγουμενίτσα και από εκεί μεταφέρονται με ειδικά οχήματα στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

