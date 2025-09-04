Συνελήφθη η 36χρονη μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε χτες το βράδυ σε πάρκο, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Η γυναίκα μετέβη εχτές σε ΑΤ Καμινίων και υποστήριξε πως άγνωστος της άρπαξε το παιδί όταν εκείνη του το είχε δώσει για να κάνει ψώνια σε σούπερ μάρκετ, στην ακτή Μιαούλη. Ακολούθως, συνελήφθη από το τμήμα Ανηλίκων για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος εντόπισε μια 54χρονη σε πάρκο στην Καλλιρόης και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Το μωρό, με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.

Οι έρευνες για το πώς έγινε η αρπαγή είναι ακόμα σε εξέλιξη, με την αστυνομία να αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος εγκατέλειψε το βρέφος.

