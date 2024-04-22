Μία παρεξήγηση φαίνεται πως ήταν η αιτία του πυροβολισμού σε βάρος ενός 28χρονου με καταγωγή από χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος σε τραπέζι στον Άγιο Νικόλαο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φέρεται να προκλήθηκε παρεξήγηση, που οδήγησε τον 27χρονο οικοδεσπότη να χτυπήσει με γροθιά στο πρόσωπο τον 28χρονο, τον οποίο κατόπιν και πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο.

Χθες το μεσημέρι, ο 27χρονος παρουσιάστηκε στις Αρχές και παραδόθηκε, ενώ απέδωσε την πράξη του σε παρεξήγηση και προσβολή προς το πρόσωπό του, από τον 28χρονο, ο ο οποίος πάντως χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για τις πρώτες βοήθειες.

