Μαμούθ επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη, σύμφωνα με το cretalive.gr, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Eυρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδείς δηλώσεις.

Mέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους δύο λογιστές καθώς και τρεις υπεύθυνοι ΚΥΔ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive, μεταξύ των συλληφθέντων υπεύθυνων ΚΥΔ είναι και εν ενεργεία Αντιδήμαρχος. Οι συλλήψεις των λογιστών έγιναν στο Ρέθυμνο και των υπεύθυνων ΚΥΔ σε Ρέθυμνο, Πέραμα και Ηράκλειο.

Οι έρευνες διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Κατά τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

