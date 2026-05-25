Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην Καλλίπολη του Πειραιά.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Ζαΐμη, και στο σημείο κλήθηκαν πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Η Ζαΐμη, μετά το ύψος της Αγίας Μαρίνας, παραμένει κλειστή. Ο άνδρας φορούσε ζώνη και φέρει ελαφρά τραύματα, μόνο εκδορές και μώλωπες.

Πηγή: skai.gr

