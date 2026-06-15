Το NIO House Athens άνοιξε τις πόρτες του: Ένας νέος προορισμός για την premium ηλεκτροκίνηση

Η κορυφαία μάρκα premium ηλεκτρικών οχημάτων NIO, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, εγκαινίασε το πρώτο NIO House στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, δημιουργώντας έναν χώρο που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της σύγχρονης κινητικότητας μέσα από την τεχνολογία, τον σχεδιασμό και την ανθρώπινη σύνδεση.

Η NIO, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες premium ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, άνοιξε επίσημα τις πόρτες του πρώτου NIO House, μέσα από μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου στο κτήριο Athens 14 στην Κηφισιά, όπου και στεγάζεται, παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, content creators, συνεργατών του brand και προσκεκλημένων από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού.

Η παρουσία της NIO στην ελληνική αγορά πραγματοποιείται μέσω αποκλειστικής εκπροσώπησης από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ενός επιχειρηματικού ομίλου με ισχυρή παρουσία στον χώρο της κινητικότητας και πολυετή εμπειρία στην εκπροσώπηση διεθνών brands.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το NIO House Athens, να ανακαλύψουν τη φιλοσοφία της NIO και να εξερευνήσουν τα premium ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, σε ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία, ο σχεδιασμός και η τεχνολογία συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο.

Στο NIO House Athens, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά και να πραγματοποιήσουν test drive στα προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας. Ανάμεσά τους βρίσκεται το EL6, ένα έξυπνο και ευέλικτο premium SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και κορυφαίες επιδόσεις. Το ET5, ένα μεσαίο ηλεκτρικό sedan με δυναμικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε supercar, καθώς και το ET5 Touring, ένα έξυπνο ηλεκτρικό tourer σχεδιασμένο για όσους αναζητούν νέες εμπειρίες και περιπέτειες χωρίς συμβιβασμούς. Την οικογένεια συμπληρώνει το firefly, ένα premium compact EV για αστική χρήση, με πλήρως ψηφιακή υποστήριξη, ευφυή σχεδίαση και ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό για την κατηγορία του.

Περισσότερο από ένας χώρος παρουσίασης οχημάτων, το NIO House Athens αποτελεί έναν σύγχρονο προορισμό συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και δημιουργίας εμπειριών. Ακολουθώντας τη διεθνή φιλοσοφία της NIO, σχεδιάστηκε ως ένας πολυδιάστατος χώρος όπου η τεχνολογία, ο πολιτισμός και η κοινότητα συνδέονται ουσιαστικά, εκφράζοντας το όραμα της μάρκας για μια πιο βιώσιμη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην κινητικότητα.

Ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, δήλωσε:

«Το NIO House Athens σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την κινητικότητα στην Ελλάδα και για τον τρόπο με τον οποίο ένα σύγχρονο brand συνδέεται με τους πελάτες του. Το Athens 14, με τον αυθεντικό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη ταυτότητά του, αποτελεί το ιδανικό σπίτι της NIO στην Ελλάδα.

Από αριστερά Brian Zhang (Head of Market Development, Greece and Eastern Europe, NIO Global Business), Χριστιάννα Διογένους (CEO της Unicars), Σοφία Μητράκη (Head of NIO Greece), Αλέξανδρος Διογένους (Αναπληρωτής Πρόεδρος της Blue Horizon Mobility), Li Ying (Commercial Counsellor of the Chinese Embassy), Πάρης Κυριακόπουλος (Πρόεδρος και & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ), Φλωρίκα Π. Κυριακοπούλου (Ιδρύτρια του FOUGARO ARTCENTER), Julia von Ledebur, Senior PR Manager Europe.

Στον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ έχουμε ως όραμα τη βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς. Η NIO μοιράζεται την ίδια φιλοσοφία μέσα από το “Blue Sky Coming”, ένα όραμα για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε στην ελληνική αγορά ένα brand που, όπως κι εμείς,

πιστεύει ότι η τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρία λειτουργούν συμπληρωματικά, διαμορφώνοντας το μέλλον της κινητικότητας.»

«Η Ευρώπη αποτελεί έναν κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής μας», δήλωσε ο Chris Chen, Vice President, Global Business της NIO. «Ωστόσο, αυτό που καθιστά μια αγορά πραγματικά σημαντική για τη NIO δεν είναι οι υποδομές ή η φυσική μας παρουσία. Είναι οι κοινότητες που δημιουργούμε και οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους χρήστες μας. Το NIO House Athens αποτελεί μια πρόσκληση προς τους ανθρώπους στην Ελλάδα να γνωρίσουν τι πραγματικά πρεσβεύει η NIO: μια εταιρεία που έχει στο επίκεντρό της τους χρήστες της, τον τρόπο ζωής τους και τις προσωπικές τους ιστορίες».

Για τη φιλοξενία του πρώτου NIO House στην Ελλάδα επιλέχθηκε το κτήριο Athens 14 στην Κηφισιά, ένας χώρος με ξεχωριστό πολιτιστικό αποτύπωμα και βαθιά σύνδεση με την τέχνη, τον σχεδιασμό και τη δημιουργική έκφραση. Η επιλογή του δεν βασίστηκε μόνο στη στρατηγική του θέση, αλλά και στις κοινές αξίες που μοιράζεται με τη φιλοσοφία της NIO γύρω από την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη εμπειρία.

Με ιστορία που ξεκινά ως η αθηναϊκή προέκταση του Φουγάρου Ναυπλίου, το Athens 14 έχει φιλοξενήσει σημαντικές εκθέσεις, πολιτιστικές δράσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες, αποτελώντας διαχρονικά έναν χώρο διαλόγου, έμπνευσης και σύγχρονης έκφρασης. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του το καθιστούν το ιδανικό σπίτι για το πρώτο NIO House της χώρας.

Με το άνοιγμα του NIO House Athens, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη μάρκα, να οδηγήσουν τα προηγμένα ηλεκτρικά της οχήματα και να συμμετέχουν σε εμπειρίες που φέρνουν κοντά την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την κοινότητα.

Το NIO House Athens βρίσκεται στο κτήριο Athens 14, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην Κηφισιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.