ΟΠΕΚΕΠΕ: 20 νέες συλλήψεις στην Κρήτη – Πάνω από €3 εκατ. τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων.

Τα συγκεκριμένα άτομα περιγράφονται και ως η ηγετική ομάδα της οργάνωσης.Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται πως ξεπερνά τα 3.000.000 σε λιγότερα από 5 χρόνια.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται λογιστικό γραφείο με έδρα το Ρέθυμνο, ενώ ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε περίπου 90.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε το 2019.

Οι υπεύθυνοι του λογιστικού γραφείου είχαν αναπτύξει συνεργασία με ΚΥΔ, τα οποία είχαν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και εντόπιζαν τα αδήλωτα αγροτεμάχια.

Τα ΚΥΔ ενημέρωναν σχετικά τους λογιστές, οι οποίοι συντόνιζαν τη σύνταξη εικονικών μισθωτηρίων συμβολαίων και σε συνεργασία με ιδιώτες παραγωγούς υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και εισέπρατταν χρήματα με τη μορφή επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: skai.gr

