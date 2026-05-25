Ακόμα μια εντυπωσιακή διάσωση ασθενούς με super puma της Πολεμικής Αεροπορίας από κρουαζιερόπλοιο.

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Ε/Π Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC, 1 ατόμου, από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το όποιο έπλεε 20νμ νότια της Μήλου και το μετέφερε στη Σαντορίνη, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο:

