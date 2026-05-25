Μεταφορά ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο με super puma της Πολεμικής Αεροπορίας - Δείτε βίντεο

Η Πολεμική Αεροπορία για ακόμα μια φορά κατάφερε να διασώσει ασθενή που κινδύνευε

διάσωση

Ακόμα μια εντυπωσιακή διάσωση ασθενούς με super puma της Πολεμικής Αεροπορίας από κρουαζιερόπλοιο.

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, Ε/Π Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC, 1 ατόμου, από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το όποιο έπλεε 20νμ νότια της Μήλου και το μετέφερε στη Σαντορίνη, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

TAGS: διάσωση επιχείρηση διάσωσης πολεμική αεροπορία ελικόπτερο
