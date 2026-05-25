Το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο μια μηχανή. Για κάποιους είναι αναμνήσεις, πάθος και στιγμές ζωής που μένουν χαραγμένες στον χρόνο. Την Τρίτη 26 Μαΐου στις 00.40, η Χριστίνα Βίδου συναντά ανθρώπους που αφιέρωσαν ένα κομμάτι ή και ολόκληρη τη ζωή τους στους τέσσερις τροχούς και καταγράφει την ιδιαίτερη σχέση τους.

Δείτε το trailer:

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, η ιστορία της αυτοκίνησης παίρνει μορφή μέσα από μοναδικά οχήματα που “κουβαλούν” ολόκληρες εποχές. Από προπολεμικές Rolls-Royce μέχρι μοντέλα-σύμβολα της δεκαετίας του ’50 και του αμερικανικού ονείρου.

Ο Νίκος Μαστοράκης ανοίγει το προσωπικό του αρχείο και μιλά για την εποχή που το αυτοκίνητο ήταν σύμβολο ονείρου, αισθητικής και ελευθερίας.

Ο Λάμπρος Αθανασούλας μιλά για το πάθος των αγώνων, την αδρεναλίνη του Ράλι Ακρόπολις και την ένταση πίσω από το τιμόνι ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου. Περιγράφει τη σκληρή προετοιμασία, τις στιγμές αγωνίας αλλά και τη βαθιά σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό.

Ο Σωτήρης Κωβός, ο Έλληνας designer που συνέδεσε το όνομά του με το Toyota Yaris, θυμάται τη στιγμή που γεννήθηκε μέσα του η αγάπη για τον σχεδιασμό και εξηγεί πώς η τέχνη, η τεχνολογία και η λειτουργικότητα συνυπάρχουν στον κόσμο του αυτοκινήτου.

Ο Γιώργος Λυμπεράκης μιλάει για τη βαθιά προσωπική σχέση του με τα κλασικά αυτοκίνητα, τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από συλλεκτικά μοντέλα και το πώς ένα αυτοκίνητο μπορεί να γίνει κομμάτι της ίδιας της προσωπικότητας.

Μέσα από σπάνιες εικόνες, ανέκδοτες ιστορίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και θρυλικά κλασικά μοντέλα που πρωταγωνίστησαν δίπλα στα πρώτα ονόματα της εποχής, αναβιώνει μια Ελλάδα ρομαντική, όπου το αυτοκίνητο είχε χαρακτήρα, ενίοτε και… ψυχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.