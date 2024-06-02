Βαρύ είναι το πέπλο πένθους που έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία της Άρβης στον Δήμο Βιάννου, μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένα αγοράκι μόλις επτά ετών - ο μικρός Νικόλας - στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, η μητέρα του αγοριού κατέθεσε στο αστυνομικό Τμήμα της Βιάννου ότι βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον 7χρονο και το μωρό της οικογένειας, όταν ξαφνικά τον έχασε από τα μάτια της.

Αμέσως βγήκε έξω και τον αναζήτησε ωστόσο στα 10 λεπτά που μεσολάβησαν, το κακό είχε ήδη γίνει αφού το παιδάκι είχε πάει στη θάλασσα, όπως είπε.

Η γυναίκα συνελήφθη ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με εντολή Εισαγγελέα.

Επιθυμία της οικογένειας είναι ο μικρός Νικόλας να ταφεί στην πατρίδα του την Αλβανία, ωστόσο τα έξοδα μεταφοράς είναι πολλά και για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι του χωριού θα επιχειρήσουν να συλλέξουν χρήματα σε περίπτωση που αποφασιστεί η κηδεία να γίνει στην Αλβανία.

Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όποια απόφαση θα ληφθεί μετά την Τρίτη καθώς την Δευτέρα θα γίνει η νεκροψία - νεκροτομή και η σορός του μικρού παιδιού θα μπορεί να μεταφερθεί από την Τρίτη και μετά.

Το μικρό αγόρι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στο χωριό και όλοι είχαν καλά λόγια να πουν. Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Άρβης, Γιώργος Κουτεντακης, όπου φοιτούσε το άτυχο παιδί, αδυνατεί να πιστέψει το κακό που συνέβη και όπως είπε, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι την Δευτέρα το σχολείο θα ανοίξει χωρίς το μικρό Νικόλα.

Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Άρβης αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Εξωραϊστικού συλλόγου Άρβης έπειτα από το τραγικό συμβάν που έγινε στο χωριό μας συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα εξής:

1. Να εκφράσει τα βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του

2. Να καλύψει τα έξοδα της μεταφοράς και της κηδείας του παιδιού στην πατρίδα του, έφ όσον η οικογένεια του αποφασίσει κάτι τέτοιο.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου Άρβης, το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου και την Ενορία Άρβης, θα προβεί σε έρανο αύριο Κυριακή 2/7 από τις 6 στο χωριό.

Νίκο θα σε θυμόμαστε με αγάπη...»

Πηγή: skai.gr

