Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από το τραγικό περιστατικό χθες στην Άρβη της Κρήτης, όπου ένα 6χρονο αγοράκι, ο μικρός Νικόλας με καταγωγή από την Αλβανία - έχασε τη ζωή του από πνιγμό, όταν πήγε για μπάνιο στη θάλασσα.

Η μητέρα του, η οποία πριν από λίγους μήνες γέννησε το αδερφάκι του Νικόλα, ήταν στο σπίτι με το μωρό, ενώ ο πατέρας του βρισκόταν στη δουλειά. Το αγοράκι διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και πήγε για μπάνιο.

Όπως αναφέρει το Cretapost , το σπίτι της οικογένειας του μαθητή της Α' Δημοτικού βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα, γεγονός που επέτρεψε στο παιδί να φτάσει εύκολα στην ακτή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Νίκος παρασύρθηκε από τα ρεύματα και τελικά τραβήχτηκε στο λιμάνι, όπου εντοπίστηκε από θαμώνες κάποιους καφέ.

Αρχικά, όσο είδα το σώμα του παιδιού νόμιζαν ότι επρόκειτο για σακούλα που επέπλεε στο νερό. Όταν συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για άνθρωπο, έσπευσαν αμέσως να προσφέρουν βοήθεια.

Το αγοράκι βρέθηκε μπρούμυτα, χωρίς τις αισθήσεις του και από εκείνο το σημείο κι έπειτα άρχισε η μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο οι κάτοικοι που βρέθηκαν στο σημείο προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Έγινε χρήση απινιδωτή, του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου, ενώ γιατρός που ήταν εκεί βοήθησε κι αυτός μπας και αποφευχθεί το μοιραίο.

Το παιδί φάνηκε να έχει ελαφρύ σφυγμό, αλλά ήταν πλέον αργά. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι γονείς του Νικόλα ενημερώθηκαν και ακολούθησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, ενώ άπαντες στο χωριό κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένεια να μεταφέρει τη σορό στην Αλβανία και να γίνει εκεί η κηδεία.

Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Άρβης, Γιάννης Καρπαθάκης, ήταν μπροστά στο περιστατικό, έζησε συγκλόνιστικές στιγμές που περιέγραψε στο Cretalive και τόνισε με νόημα πώς σε αυτές τις περιπτώσεις, μπροστά σε ένα τέτοιο δράμα, δεν πρέπει να γίνονται κρίσεις. "Οφείλουμε να είμαστε σιωπηλοί. Μπροστά στο πένθος να μην είμαστε επικριτικοί".

Πηγή: skai.gr

