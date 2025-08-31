Πυροσβεστική: 33 πυρκαγιές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις το τελευταίο 24ωρο

Αυξάνονται τα περιστατικά αγροτοδασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τις τελευταίες καταγραφές να ανέρχονται σε 33 μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι 27 από αυτές κατασβέστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη αντίδραση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη έξι πυρκαγιές, με τα κλιμάκια να παραμένουν σε επιφυλακή.

Έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών

Τα τοπικά ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), πραγματοποιούν ελέγχους και διεξοδική διερεύνηση για τα αίτια εκδήλωσης των πρόσφατων πυρκαγιών. Στόχος τους είναι η άμεση διαλεύκανση των περιστατικών και η αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή αυτή την περίοδο, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης αντίδρασης και της συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, είναι ζωτικής σημασίας να ακολουθούνται «πιστά οι οδηγίες» των υπεύθυνων φορέων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

