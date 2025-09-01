Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, του Αγίου Ιησού του Ναυή, του Οσίου Μελετίου του νέου και του Οσίου Συμεών του Στυλίτου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *

Μαντώ

Αθηνά

Ακριβή

Αντιγόνη, Γόνη

Ασπασία

Αφροδίτη, Φρέγια

Διώνη, Διόνη

Δωδώνη

Ελπινίκη

Ερασμία

Ερατώ, Τέτη

Ευτέρπη

Θάλεια

Θεανώ

Θεονύμφη

Καλλιρόη, Καλλιρρόη

Καλλίστη

Κλειώ

Κλεονίκη

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Κοραλία

Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης

Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης *

Μαριάνθη

Μελπομένη, Μέλπω

Μόσχω, Μοσχούλα

Ουρανία, Ράνια *

Πανδώρα

Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα

Πολύμνια

Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ

Σαπφώ

Τερψιχόρη

Χάιδω, Χαϊδευτός

Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα *

Ιησούς

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *

Ισμήνη

Πολυτίμη

Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου Συμεών του Στυλίτου

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:55 - Δύση ήλιου: 19:55 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 60 λεπτά

Σελήνη 8.4 ημερών



Πηγή: skai.gr

