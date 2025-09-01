Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά της Κρήτης και της Γαύδου.

Το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το Λιμενικό, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 51 αλλοδαποί σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 30 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Αντίστοιχα, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 39 μετανάστες σε σκάφος 6 ν.μ. νότια της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.