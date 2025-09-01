Λογαριασμός
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Γαύδο και Κρήτη

51 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτών των Καλών Λιμένων και 39 άνθρωποι νότια της Γαύδου, σύμφωνα με το Λιμενικό - Μεταφέρθηκαν σε λιμάνια των νησιών 

Μετανάστες

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν ανοιχτά της Κρήτης και της Γαύδου

Το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το Λιμενικό, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 51 αλλοδαποί σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 30 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. 

Αντίστοιχα, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 39 μετανάστες σε σκάφος 6 ν.μ. νότια της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μετανάστες Γαύδος Κρήτη διάσωση
