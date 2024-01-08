Δυστυχώς επήλθε το μοιραίο για την 17χρονη που νοσηλεύονταν από τις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, μετά το αλλεργικό σοκ που υπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο φυσικός θάνατος της νεαρής κοπέλας επήλθε χτες μετά από 31 ημέρες που έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η 17χρονη βρίσκονταν στο Ηράκλειο για σχολική εκδρομή που είχαν έρθει από το Περιστέρι της Αθήνας. Νωρίς το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου η κοπέλα κατανάλωσε ψωμί με βούτυρο κατά τη διάρκεια του πρωινού στο ξενοδοχείο όπου είχαν καταλύσει στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Αμέσως η μαθήτρια, που είχε αλλεργία στα γαλακτοκομικά προϊόντα, έπαθε αλλεργικό σοκ και πήγε στο δωμάτιο της όπου έκανε ένεση αδρεναλίνης. Οι καθηγητές την βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου έσπευσαν, παρέλαβαν την κοπέλα και την μετέφεραν στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί ακολούθησαν το ιατρικό πρωτόκολλο και έπειτα από προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή. Ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε ο Διευθυντής της ΜΕΘ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο κ. Ανέστης Κιούλπαλης, η 17χρονη ήταν εγκεφαλικά νεκρή από τις 2 Ιανουαρίου 2024.

