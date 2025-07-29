Για παιδική πορνογραφία συνελήφθη μία 52χρονη γυναίκα στον Βόλο, η οποία κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά την ίδια της την κόρη, η οποία είναι κάτω των 10 ετών.

Η σύλληψη έγινε χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί νωρίτερα από την Εισαγγελία Βόλου. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news ,η 52χρονη φέρεται να τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο της ανήλικης κόρης της και να τα διέθετε έναντι χρηματικής αμοιβής σε άνδρα από τη Λαμία, ο οποίος είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος για την ίδια υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.